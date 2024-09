Le Sénégal rejoint la station internationale de recherche lunaire (ILRS) et affirme ses ambitions de devenir une nation spatiale

Un pas important vient d'être franchi ce jeudi 05 Septembre dans la marche spatiale du Sénégal avec la signature par le DG de l’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (ASES), M. Maram KAIRÉ, et M. Li GUOPING, Ingénieur en chef,Directeur de l’Administration Spatiale Nationale Chinoise (CNSA), d’un accord de coopération (MoU) pour rejoindre la Station Internationale de Recherche Lunaire (ILRS). Ce partenariat a été officialisé lors de la deuxième Conférence Internationale sur l’exploration de l’espace profond (Deep Space Exploration Laboratory, DSEL, Tiandu Forum 2024) qui s’est tenue du 5 au 6 Septembre en Chine. Cette rencontre internationale de haut niveau à regroupé plus de 400 experts mondiaux regroupés en provenance de plusieurs pays sous le thème de la Consultation, Co-Construction et Partage autour de l’ambitieux projet de la Station Internationale de Recherche Lunaire (ILRS). Cette signature intervient alors que le Président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue sénégalais, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, en visite à Beijing pour le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et une visite d'État. Cette collaboration internationale dans ce projet d’exploration lunaire intervient tout juste 1 an après la création de l’ASES, Agence spatiale du Sénégal, et le récent lancement du premier nanosatellite, Gaindesat-1A, montrant ainsi son ambition de devenir un acteur dynamique de l’écosystème spatial mondial. Elle permettra au Sénégal de bénéficier d’un important transfert de technologie et de développer les compétences de ses ressources humaines dans ce domaine. L’ILRS, conçue pour mener des opérations robotiques à long terme sur la Lune, renforcera la position du Sénégal dans le concert des nations spatiales. Le Sénégal rejoint ainsi des nations africaines telles que l’Égypte et l’Afrique du Sud dans cette initiative internationale dirigée par la Chine, qui prévoit la construction d’une station robotique lunaire d’ici 2035