Le Real Madrid tente un étonnant coup de poker, la Juve veut rapatrier un flop de Manchester United

Le Real Madrid a tranché pour le mercato, la Juventus veut un renfort en attaque et une nouvelle ère se lance à Manchester, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le coup de poker du Real Madrid À Madrid, ça parle mercato après les blessures de Rodrygo, Militao, Vasquez Tchouameni et Carvajal. Le journal AS à une réponse claire à ce problème ; la solution se trouve en interne. Pour le quotidien, le Real Madrid a pris la décision de ne pas recruter au mercato hivernal comme c'est le cas depuis près de 5 ans maintenant. Le club, estime que le matériel à disposition au club est suffisant pour répondre à toutes ces absences. L'idée est d'incorporer les jeunes du club, Raul Asensio et Fortea. D'après Marca, c'est Davide Ancelotti, le fils de Carlo qui pousse pour aller en ce sens malgré la réticence de son père d'exposer de si jeunes joueurs. Si à court terme on ne devrait pas assister à des folies du Real sur le mercato, le discours pourrait être bien différent l'été prochain. D'après AS, la Casa Blanca prévoit 4 signatures, dont 3 gratuites. Elle vise Alphonso Davies, Trent Alexander Arnold et Jonathan Tah, tous libre en fin de saison. Seul Florian Wirtz coûtera cher, lui qui est évalué à près de 130 M€. Des négociations ont déjà commencé entre les parties.