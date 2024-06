Le PSG désigne ses 6 priorités estivales, le Barça offre 30M€ pour le futur Busquets

Le PSG veut un renfort à chaque ligne cet été, le Barça va mettre la main à la poche pour sa priorité estivale, Mason Greenwood affole l’Europe, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le PSG va dynamiter le mercato Comme souvent, le PSG va être actif pendant le mercato. Comme le rapporte L’Équipe, la direction entend se renforcer à chaque ligne. Chez les gardiens, le transfert du portier russe Safanov est déjà bouclé. En défense, Lenny Yoro du LOSC est espéré, mais le PSG ne part pas favori face au Real Madrid. Antonio Silva de Benfica figure aussi dans les petits papiers, mais sa clause libératoire de 100M€ refroidit Luis Campos. Au milieu, deux cracks du championnat français sont ciblés. Le Monégasque Akliouche et le Lyonnais Cherki. Le nom de ce dernier avait déjà été associé au PSG par le passé. Un dossier complexe puisqu’on rappelle que c’est l’entourage de Kylian Mbappé qui gère les intérêts de la pépite lyonnaise. Enfin en attaque, le PSG travaille sur un retour de prêt de Xavi Simons, mais ce dernier ne tranchera qu’une fois l’Euro terminé. Pour remplacer Mbappé, le club parisien rêve de Kvara, mais Naples bloque l’opération. Fraîchement débarqué, Antonio Conte compte sur la superstar géorgienne et l’a fait savoir à son président. Bref, l’été promet d’être agité comme souvent dans la capitale française ! Le Barça veut signer le futur Busquets Le FC Barcelone multiplie les pistes les plus folles les unes que les autres. Ce matin, le Mundo Deportivo explique que le rêve de Deco se nomme Florian Wirtz. Mais les supporters devraient plutôt se rabattre sur un rêve plus accessible comme Mikel Merino de la Real Sociedad. Comme le rapporte Sport, le plan pour l’Espagnol a été ficelé. Le Barça est prêt à aller jusqu’à 25M€ + 5M€ de bonus. Son arrivée au milieu de terrain a été désignée comme prioritaire. Deco considère que c’est une belle opportunité de marché pour un joueur très complet et qui pourrait devenir le futur Busquets. Greenwood a la cote On prend la direction du Portugal avec Mason Greenwood qui fait la Une du journal Record ce vendredi matin. Après avoir vécu une très longue descente aux enfers, l’Anglais a retrouvé les joies du football du côté de Getafe. Un prêt concluant qui a tapé dans l’œil de nombreux clubs. Selon Record, Benfica s’est lancé à sa poursuite, alors que le club lisboète va perdre Angel Di Maria. Le directeur sportif des Aigles a même déjà rencontré le joueur et son père à Madrid. Benfica n’est pas le seul sur ce dossier puisque le Corriere dello Sport nous apprend que son nom est cité du côté de la Juventus. Une chose est sûre, l’ailier de 22 ans n’a aucune intention de rentrer à Manchester United.