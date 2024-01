Le Japon fait un don de 4.800 tonnes de riz au Sénégal

Le gouvernement japonais a fait au Sénégal un don de 4.800 tonnes de riz d’une valeur de 500.000.000 de Yen soit environ 2. 500 .000. 000 francs Cfa, dans le cadre de son assistance alimentaire. La cérémonie de remise du don s’est tenue ce jeudi dans les locaux du ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité territoriale, à Diamniadio, a constaté l’APS. »Nous venons de réceptionner ce don qui représente l’appui japonais (…). Ce programme d’aide alimentaire constitue l’un des piliers fondamentaux de la coopération entre le Sénégal et le Japon », a expliqué Ibrahima Diao, directeur général du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la résilience. Il intervenait en marge de la cérémonie organisée en présence de Thérèse Faye Diouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité territoriale, et de Izawa Osamu, Ambassadeur du Japon au Sénégal et de plusieurs officiels des deux pays. M. Diao a précisé qu’une partie de ce riz est destinée à la vente pour financer des projets de développement au Sénégal et l’autre partie servira à accompagner les populations vulnérables. Il a en outre salué la vision et la volonté du président de la République d’accompagner la résilience des populations face aux différents aléas qu’elles traversent. L’Ambassade du Japon au Sénégal »espère que ces 4.800 tonnes de riz contribueront à la sécurité alimentaire au Sénégal et que ce don raffermira la coopération entre les deux pays », indique un communiqué de presse remis à l’APS. La même source ajoute que »l’assistance alimentaire du Japon permet, au-delà de la couverture des besoins vivriers, de constituer un Fonds de contrepartie, est destiné à financer d’autres projets dans d’autres secteurs du développement économique et social ».