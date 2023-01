Le FONGIP obtient une ligne de garantie de 15 milliards F CFA auprès du FSA

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) du Sénégal a obtenu une ligne de garantie de portefeuille de 15 milliards F CFA du Fonds de Solidarité Africain (FSA).Trois mois après la signature d’un accord-cadre entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip), les deux entités ont signé, ce jeudi 26 janvier à Niamey au siège du FSA, une convention d’une ligne de garantie de 15 milliards CFA. “Cette ligne de garantie qui va être exécutée en co-garantie (FONGIP/FSA) et en garantie seule du FSA donnera au FONGIP les moyens d’intervenir en couverture dans des secteurs d’activités initialement exclus de son champ d’intervention, mais qui sont éligibles aux critères du FSA ; sur des dossiers qui nécessiteraient une garantie supérieure à la quotité d’intervention de 50% ; sur des dossiers dont le montant de couverture sollicité en garantie dépasserait la limite d’intervention du FONGIP, fixée à 500 millions FCFA ; sur des dossiers des grandes entreprises”, s’est réjouie Thérèse Faye Diouf, Administratrice du FONGIP. Elle a profité de cette occasion pour également dresser un tableau des réalisations effectuées par l’institution qu’elle dirige : “Depuis sa création, le FONGIP a accordé un montant global de 37,5 milliards de Francs CFA aux banques, établissements financiers et institutions de microfinance sous forme de garantie et de prêts de refinancement. Ces interventions financières ont permis de mobiliser, auprès du secteur financier, un volume de financement de 68,4 milliards de FCFA pour un coût total des projets de 92,2 milliards de Francs CFA. Ce qui a favorisé la création de plus de 92.000 emplois. Pour l’année 2022, le FONGIP a approuvé 5,4 milliards de FCFA de garantie ayant permis de mobiliser près de 10 milliards de FCFA de crédits bancaires pour un coût de projets de plus de 12,5 milliards de FCFA. Cela a généré plus de 6.800 emplois, directs et indirects”.