Le Bayern Munich lance un ultimatum au Real Madrid pour Alphonso Davies, le PSG pourrait faire deux gros coups à moindres coûts

Le Bayern Munich met un coup de pression au Real Madrid dans le dossier Alphonso Davies, le PSG pourrait frapper fort avec deux recrues offensives, le transfert de Jonathan Tah au Bayern Munich conditionné par un autre dossier, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le coup de pression du Bayern Munich A Madrid, il y a un dossier qui ne voit pas le bout du tunnel. Alors que le transfert d’Alphonso Davies est prévu pour 2025, le Bayern préfère le vendre cet été selon AS. En effet, le club bavarois n’a pas pu renouveler son contrat et ne veut pas le perdre gratuitement. Madrid doit décider s’il achète Alphonso Davies maintenant pour éviter de le perdre, malgré son prix initial de 50 millions d’euros. Le futur du joueur dépend donc du Real Madrid et il y a un risque que d’autres clubs fassent des offres pour le latéral gauche cet été. Deux gros coups pour le PSG Le Daily Mirror révèle que Manchester United a eu des discussions avec le Paris Saint-Germain au sujet du transfert de Jadon Sancho. Le club anglais veut 47 millions d’euros pour l’attaquant. Ce mercredi, le Daily Mail explique que Paris est toujours intéressé par ses services. D’après nos informations, le dossier Sancho n’a pas vraiment bougé. Même son de cloche du côté de RMC Sport, qui explique que ce n’est pas la piste la plus chaude pour Paris, qui a d’autres priorités. Mais le PSG pourrait faire un autre gros coup dans ce mercato. En effet, Kingsley Coman est poussé vers la sortie par le Bayern Munich. Le club allemand revoit ses exigences à la baisse et le joueur est désormais disponible sous la forme d’un prêt, idéalement avec une obligation d’achat ou une option d’achat, annonce le média allemand. La valse des défenseurs En Allemagne, Kicker révèle que le Bayern a conclu un accord de principe avec Leverkusen pour l’acquisition de Jonathan Tah. Le Daily Express confirme d’ailleurs cette information dans ses pages intérieures. Mais le dossier est loin d’être bouclé. En effet, ce transfert est conditionné par un autre dossier, celui de Matthijs de Ligt, en partance pour Manchester United. Le Néerlandais pourrait retrouver son ancien coach de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Le Bayern Munich demande 50 millions d’euros. Un montant qui pourrait faciliter la transaction pour Jonathan Tah puisque actuellement, Leverkusen réclame 25 millions d’euros plus environ 5 millions de bonus, et le Bayern propose 20 millions d’euros plus 5 millions de bonus.