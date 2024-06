Le Bayern Munich fait sauter la banque pour Bernardo Silva, la proposition folle de l’Arabie saoudite pour Raphinha

Le Bayern veut attirer Bernardo Silva, Al-Hilal tente de séduire l’ailier du Barca et Luis Campos pourrait rejoindre l’AS Monaco, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le mercato XXL du Bayern Le Bayern Munich est en train de se lâcher. Le club bavarois est tombé d’accord avec l’ailier de Crystal Palace selon Bild. Le Bayern va activer la clause libératoire du joueur d’environ 60M€. Une énorme recrue, qui pourrait en appeler une autre. En effet, le Bayern souhaite faire sauter la banque et lever la clause de Bernardo Silva qui s’élève à peu près à 59M€ à en croire les informations du Daily Star. Alors que le Portugais est encore engagé pour 2 ans avec City, son profil plaît beaucoup à Vincent Kompany, qui a évolué à ses côtés il y a quelques années à Manchester City. Un défi qui pourrait aussi plaire au Lusitanien. L’Arabie saoudite a proposé 90 M€ pour Raphinha Mundo Deportivo nous apprend que l’Arabie saoudite ne lâche pas l’affaire concernant Raphinha. Bien que le joueur du Barca ne souhaite pas partir, le club saoudien insiste. Selon les informations du quotidien ibérique, Jorge Jesus, l’entraîneur d’Al-Hilal, a contacté l’entourage du joueur pour bien faire comprendre que cette offre est impossible à refuser. Le Barça a rejeté une offre de 80M€. Une autre de 90M€ est prévue. Barcelone espère au moins 100 M€ pour réfléchir à laisser partir son ailier brésilien. Luis Campos pourrait trahir le PSG L’équipe nous apprend que l’Arabie saoudite veut l’actuel directeur sportif du PSG, Luis Campos. Alors que l’AS Monaco est en vente, l’Arabie saoudite pourrait racheter le club et a formulé une offre. Les acheteurs du Golfe ont pour projet de mettre Luis Campos à la présidence de l’AS Monaco si l’offre aboutie. La perspective d’avoir la main sur un projet sportif de A à Z pourrait plaire à Campos alors que les prises de décisions et les relations avec sa direction ne sont pas forcément toujours aisées à Paris. Voir Luis Campos s’en aller de la Capitale pour s’allier à l’ennemi historique du Qatar promet des prochaines heures compliquées pour le Portugais dans les bureaux de Nasser Al-Khelaïfi.