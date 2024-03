Lansana Gagny Sakho : « La dernière bataille, on a pas le droit de la perdre »

La dernière bataille, on a pas le droit de la perdre. Nos aînés avaient perdu la bataille Mamadou Dia. Amadou Ba est ses proxy jouent leur survie comme nous devons jouer la notre pour un autre Sénégal et pour la jeunesse de notre pays. Ils parlent de catastrophe dans une perspective de re-négociation des contrats pétroliers. Nous n’avons jamais parlé de rompre un contrat mais de renégocier, parler pour y voir plus clair, pour comprendre, de quoi ont ils peur diantre? Les ressources appartiennent au peuple, ce peuple qui a besoin de comprendre, comprendre pourquoi ces ressources n’auront aucun impact que la vie de nos concitoyens, elle ne nous rapporteront qu’une moyenne de 700 milliards de F CFA…. qui serviront probablement à payer la dette, nous serons en plus pauvre que jamais. Amadou Ba et les proxy du système sont dans une logique d’instinct de survie. Leur dénominateur commun ils se sont enrichis à tour de bras, échafaudant des plans, et ourdis des complots pour leurs intérêts, au sein d’une République-festin où chacun mange des deux mains. Nous admettons être inexpérimentés pour réaliser de ces prouesses au cœur des quelles Amadou BA était le principal artisan de la mise en œuvre 1.Scandale Fonds Covid 1000 milliards 2. Scandale AHS 80 milliards de FCFA 3. Scandale SAR 40 milliards 4. Scandale Bictogo 12 milliards 5. Scandale Convention Téranga Gold 301 milliards 6. Scandale Armement 45 milliards 7. Scandale Foncier plateau (50TF) 8. Scandale Building Administratif 43 milliards 9. Scandale PRODAC 29 milliards 10. Scandale Myna Distribution-ASER 71 milliards 11. Scandale Bambilor (2514 ha) 12. Scandale sur facturation TER 13. Scandale PETROTIM 6000 14. Scandale Mamour Diallo des 94Mds 15. Scandale Cheikh Oumar Hann COUD Nous admettons également ne pas être expérimentés pour 1.Cretiniser la justice 2.Vassaliser notre administration publique 3.Réduire le secteur privé nationale à sa plus faible expression 4.Eriger la mauvaise gouvernance en standard de gouvernance 5.Offrir comme unique alternative à notre jeunesse l’immigration clandestine C’est parce que je suis inexpérimenté que je vais abroger cette loi sur l’amnistie pour réconcilier les sénégalais, c’est parce que je suis inexpérimenté que j’engagerai une lutte sans merci contre la mauvaise gouvernance, notre passion et notre engagement pour notre pays nous permettra de transformer toutes les contraintes en opportunités pour construire un autre Sénégal…. Lansana Gagny Sakho*