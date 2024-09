Lancement du satellite GAINDESAT-1A: Une nouvelle ère est ouverte, selon Bassirou Diomaye Faye

Après avoir honoré de sa présence, lors de la cérémonie de lancement du nouveau satellite, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a, à travers un communiqué, exprimé sa joie. "Je viens d’assister à la cérémonie célébrant notre succès historique avec le lancement de GAINDESAT-1A. Cet événement marque une étape importante dans le développement de nos capacités spatiales et honore l’engagement de nos ingénieurs et chercheurs ainsi que leurs formateurs. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle ère pour un Sénégal souverain, juste et prospère".