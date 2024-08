La presse s’enflamme pour les «fous» de Thierry Henry, Gündoğan a tranché pour son avenir

La qualification des Bleus en finale des JO enchante la presse, Gündoğan a pris sa décision, les larmes de João Neves, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Objectif médaille d’or pour les Bleus ! Paris est frappé par la fièvre olympique ! «Dans la ferveur, les Bleus filent en finale», comme le placarde Le Progrès ce mardi matin ! Baptisé «les fous» par Thierry Henry comme le relaye L’Equipe, la France Olympique a écarté l’Egypte, en s’imposant 3-1 après prolongations ! Un match irrespirable qui a mis en lumière les choix de Thierry Henry puisque c’est Jean-Philippe Mateta qui a offert la qualif’ aux siens. Auteur du but égalisateur, l’attaquant de Crystal Palace a ensuite inscrit le but libérateur, avant qu’Olise ne mette fin au suspens. Les hommes de Thierry Henry sont désormais à «une marche du paradis», s’enflamme Le Parisien dans ses pages intérieures. L’objectif est clair : la médaille d’or et rien d’autre. Pour cela, il faudra venir à bout de l’Espagne ce vendredi au Parc des Princes. Ce sera l’occasion rêvée de prendre notre revanche après la demi-finale perdue par les Bleus lors du dernier Euro. Gündoğan contrecarre les plans du Barça Le Barça galère toujours à finaliser ses dossiers prioritaires. Les Culés doivent enregistrer des départs pour agir et mauvaise nouvelle dans le dossier Ilkay Gundogan, courtisé par Fenerbahce. Comme le relaye Fotomac sur sa Une, José Mourinho a réclamé İlkay Gündoğan à sa direction. Le technicien portugais estime que l’international allemand serait le renfort idéal dans l’entrejeu. Il y a quelques jours, la presse catalane révélait que le FC Barcelone avait besoin de cash et n’était clairement pas contre se séparer du milieu de 33 ans. Sauf que le Mundo Deportivo rapporte dans ses pages intérieures que l’intéressé a annoncé vouloir rester. Son agent, qui n’est autre que son oncle, a fait savoir au Barça qu’ilkay n’avait pas l’intention de bouger. Il est ravi de sa vie à Barcelone et souhaite faire quelque chose de grand pour le club. Les adieux émouvants de João Neves Les supporters du PSG l’attendaient avec impatience, João Neves est enfin un joueur parisien. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans contre un chèque de 70 M€ bonus compris. Si l’intéressé est heureux de sa signature dans la Ville Lumière, c’est le «cœur sanglant» qu’il a fait ses adieux à Benfica, comme le placarde Record sur sa Une. «Cela n’a pas été facile pour le président. Lors des rencontres que j’ai eues avec lui, il était très ému, car il s’agissait de moi. Quand nous nous sommes mis d’accord sur le moment où je partirais, il a en quelque sorte montré une petite larme, et moi aussi, nous avons tous les deux un peu pleuré. Mais comme je l’ai dit, c’était bien pour le club. Il n’y a rien au-dessus du club, et je ne suis pas non plus au-dessus du club», a confié l’intéressé. Le Portugais pourra se consoler puisqu’il va retrouver plusieurs de ses compatriotes comme Gonçalo Ramos ou encore Vitinha pour ne citer qu’eux. Pour Marca, le PSG et Luis Enrique tiennent enfin leur Gavi. À bon entendeur.