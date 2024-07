La présentation de Mbappé met l’Espagne en ébullition, João Neves a pris sa décision pour son futur

Le grand jour tant attendu pour Mbappé est arrivé, João Neves veut le PSG, la short-liste de l’Angleterre pour remplacer Southgate, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Jour J pour Kylian Mbappé Jour historique au Real Madrid avec la présentation officielle de Kylian Mbappé. L’Europe entière aura les yeux rivés sur cet évènement historique. «C’est le grand jour de Mbappé», s’impatiente le journal AS dans ses pages intérieures. A 12h pétantes, le capitaine des Bleus sera officiellement présenté aux 85 000 spectateurs présents pour l’occasion. «L’heure du show Mbappé» est attendue par l’Europe entière comme le relaye Marca. Un évènement historique qui est «sold out», comme le précise le Corriere dello Sport. Le Français est bien arrivé à Madrid et passe en ce moment même la traditionnelle visite médicale avant d’être présenté à ses nouveaux fans. En France, L’Equipe fait référence à un évènement historique pour évoquer ce jour spécial pour le Kyks. Le Parisien rappelle que le Real Madrid a vu les choses en grand avec un «accueil de rockstar». Au programme, feux d’artifice et invités de prestiges. Zinédine Zidane est attendu pour passer le flambeau à la nouvelle star madrilène. Rendez-vous à midi ! João Neves a tranché Le PSG peine à voir son mercato décoller, la faute à des dossiers très compliqués. Au Portugal, le journal O Jogo fait le point dans l’opération João Neves qui est en bonne voie puisque le crack du SL Benfica ne veut que le PSG. Le milieu de 19 ans est séduit par l’opportunité d’évoluer au sein du club parisien et ça tombe bien puisque Luis Enrique en a fait sa priorité au milieu de terrain. Les négociations se poursuivent entre les deux parties alors que Benfica reste inflexible et souhaite que sa clause libératoire de 120M€ soit levée. Le PSG n’abdique pas, malgré deux offres déjà refusées. L’Angleterre prépare la succession de Southgate L’heure est au bilan et en Angleterre, la question du maintien du sélectionneur Gareth Southgate est sur la table. «Les Lions sont désormais en attente» de la décision de Southgate, comme le placarde le Daily Mirror ce mardi matin. Si ce dernier avait assuré vouloir rester, il va s’entretenir avec sa famille et ses employeurs avant de trancher. La FA souhaite clairement que Southgate reste en poste. En cas de départ, la chance pourrait sourire à un certain Graham Potter, comme l’explique le Daily Express. L’ancien coach de Chelsea est même la priorité numéro 1 comme le relaye le Daily Star. Les autres cibles sont Eddie Howe de Newcastle et le patron de l’Angleterre des moins de 21 ans, Lee Carsley. La FA privilégie un sélectionneur anglais, ce qui écarte la possibilité de voir un Thomas Tuchel ou encore un Mauricio Pochettino.