La mission d’observation électorale de l’UE au Sénégal réagit au nouveau calendrier électoral

Suite à l’ajustement du calendrier électoral annonçant la tenue de l’élection présidentielle sénégalaise le 24 mars, la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) continue ses opérations de surveillance. La MOE UE, présente au Sénégal depuis le 13 janvier à la demande des autorités locales, ajuste ses activités en fonction des dates révisées de la campagne électorale, prévue du 9 au 22 mars. Malin Björk, à la tête de la MOE UE, qui prévoit de revenir au Sénégal le 20 mars, a souligné l’importance du respect des libertés fondamentales pendant la période de campagne. «Nous insistons sur la nécessité du respect intégral des libertés d’expression, de presse, d’accès à l’information, en ligne comme hors-ligne, et de réunion pendant cette campagne», a-t-elle déclaré. L’égalité des chances pour tous les candidats est une priorité pour la MOE UE, comme l’illustre la mention par Malin Björk de la récente libération d’un candidat présidentiel, espérant que cela contribue à une campagne électorale pacifique. Pour assurer une couverture étendue, la mission déploie des experts et observateurs dans tout le pays. Actuellement, Dakar accueille 10 experts électoraux. Ils seront rejoints par 28 observateurs de longue durée le 18 mars, couvrant les 14 régions sénégalaises. Un complément de 42 observateurs arrivera le 22 mars, portant le total à environ 100 observateurs le jour du vote, surveillant les 46 départements. La présence de diplomates de l’UE et de députés du Parlement européen le jour du scrutin vient renforcer cette initiative. Les premières conclusions de la mission seront dévoilées lors d’une conférence de presse le 26 mars au siège de la MOE UE à Dakar.