La mise au point de la LONASE, après les rumeurs de licenciements massifs

Face aux "récentes allégations" de la presse concernant le licenciement de 500 employés, la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a tenu à rétablir les faits. En effet, dans un communiqué parvenu à Seneweb, la direction générale affirme qu'il ne s'agit en aucun cas de licenciements, mais plutôt de l'échéance de contrats de prestation pour 173 prestataires, prévue pour la fin juillet. Ces contrats, conformément à la législation, ne seront pas renouvelés, dans un souci de rationalisation du personnel et de gestion efficiente des ressources humaines. En ce sens, le directeur général, Toussaint Manga, souligne que « cette démarche respecte strictement les conventions collectives et la législation en vigueur. Aucun droit n'a été violé et toutes les procédures légales ont été suivies scrupuleusement ». Consciente des difficultés engendrées par cette décision, la LONASE insiste sur la nécessité imposée par le contexte actuel. Dans la note, l'institution réaffirme ainsi son engagement envers le développement national, particulièrement à travers le sport et d'autres initiatives sociétales.