La liste des ministres du Gouvernement Sonko révélée ce mercredi

Quelques jours seulement après son investiture, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris une décision qui a marqué le début de son mandat. Hier soir, mardi 2 avril, le pays a été témoin d’un moment historique alors que le président a présenté son gouvernement. Dans une annonce qui a captivé l’attention nationale, le chef de l’État a nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, par le biais d’un décret présidentiel. Dans son premier discours en tant que Premier ministre, Ousmane Sonko a exprimé sa gratitude envers le président pour la confiance qu’il lui a témoignée, et a promis de travailler sans relâche pour répondre aux attentes du peuple sénégalais. Il a également annoncé que la composition complète de son gouvernement serait révélée dans les prochains jours, suscitant une grande attente parmi les citoyens. Sur les ondes de la TFM, il a été annoncé que la liste des ministres serait publiée dès aujourd’hui, mercredi, à partir de 15 heures. Cette annonce devrait offrir un aperçu plus détaillé de la feuille de route du nouveau gouvernement et des priorités qu’il entend mettre en avant pour relever les défis nationaux.