La France accorde 100 milliards de FCFA au Sénégal, 6 accords signés

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal, six (6) accords ont été signés ce jeudi 8 Décembre 2022, lors du 5e cinquième séminaire intergouvernemental à Paris, en présence de ministres des deux gouvernements. L’Éducation, le Sport et la culture, le développement économique, l’agriculture durable, la défense et sécurité seront au cœur des travaux de ce partenariat entre la France et le Sénégal. Le premier ministre qui s’en réjouit, estime que « le Sénégal est disposé à aider notre économie à être plus resiliant ». Son homologue français Élisabeth Borne de soutenir que « notre partenariat est historique, multidimensionnelle. » Après la rencontre, on note que l’aide politique au développement est de 984 milliards positionnés pour le Sénégal de 2019 à 2023.