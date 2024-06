La CAN-2025 reportée à janvier 2026

Selon les informations du journal "L'Équipe", la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter la CAN-2025. Au lieu de se tenir entre juin et juillet 2025 comme initialement prévue, la Coupe d'Afrique des nations se déroulera en janvier 2026. La CAN Maroc-2025 avait ravi beaucoup de fans du football africain, qui se réjouissaient du retour de la compétition phare en été, après la fin des championnats. Malheureusement, ils vont devoir se conformer à l'ancien format. En effet, comme lors des dernières éditions, la CAN se déroulera en janvier, en plein milieu de saison. Selon le quotidien sportif français, la CAF en a décidé ainsi à cause de la prochaine Coupe du monde des clubs, qui se jouera pour la première fois avec 32 équipes. Elle aura lieu entre juin et juillet 2025.