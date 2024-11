L'hommage poignant d'Amadou Ba à Mamadou Moustapha Ba : Un frère et un homme d’État

En campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre, l'ancien Premier ministre a choisi de rendre hommage en direct à l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, décédé ce lundi à l'âge de 59 ans. "Ce direct vise à rendre un hommage sincère à Mamadou Moustapha Ba, un homme dont la vie et la carrière ont été dédiées au service de notre nation. Ancien ministre des Finances, il a joué un rôle déterminant dans la gestion économique du pays et a marqué son passage par son intégrité, son professionnalisme et son dévouement", a témoigné Amadou Ba. Il ajoute : "En tant que frère, il a également été un pilier pour beaucoup, incarnant des valeurs de solidarité et de soutien."