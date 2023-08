L’équation de l’emploi des jeunes (Par Mary Teuw Niane)

L’emploi des jeunes est une équation à plusieurs variables dont la solution passera par l’éducation et la formation citoyenne, la formation professionnelle, la maîtrise de l’eau, l’agriculture, l’élevage, l’aquaculture, la pêche, l’artisanat, le tourisme, le numérique, l’industrie, l’entrepreneuriat, l’environnement, le cadre de vie, la sécurité, la défense et la souveraineté de l’État sur la mise en œuvre des politiques publiques. La résolution de l’équation de l’emploi des jeunes passera aussi par la mobilisation citoyenne et patriotique de la jeunesse pour la création, dans un délai très court, de tout l’écosystème nécessaire à la construction de la confiance des Sénégalaises et des Sénégalais en leur capacité à prendre en main leur destin: écoles, centres de santé, centres polyvalents de formation professionnelle, routes, barrages anti sel, alphabétisation, lycées de formation professionnelle et technique, reboisement, canaux de transport d’eau, bassins de rétention, forages, fin des plastiques, hygiène, propreté, etc. Pour que l’équation de l’emploi ne demeure pas un problème mal posé, il est essentiel que la jeunesse et la population aient l’intime conviction de l’intégrité et du patriotisme du pouvoir, de ceux qui le détiennent et adhèrent à la vision de rupture, ambitieuse et sobre qui sous-tend leur politique d’émancipation économique, sociale et culturelle, Nous serons sûrs d’avoir en main la bonne solution de l’équation de l’emploi lorsque chaque jeune sera convaincu que le Sénégal est la terre de réalisation de ses rêves, de la mise en œuvre de ses projets de développement personnel et professionnel, de conquête de sa dignité et le lieu naturel de son épanouissement. La réhabilitation de la valeur travail, la promotion de la réussite fondée sur le mérite, la promotion de la compétence, la fin des raccourcis, des passe-droits et du népotisme constitueront le socle sur lequel émergera la nouvelle mentalité transformatrice des Sénégalais notamment de la jeunesse sénégalaise. Notre entreprise de transformation nationale sera alors sur de bons rails pour conduire librement, sans entrave, sans aucune influence extérieure, notre pays et sa jeunesse sur la rampe pour l’atteinte rapide, dans la dignité, de leur bien-être. Dakar, mercredi 23 août 2023 Prof Mary Teuw Niane