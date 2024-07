L’énorme brouille entre Pep Guardiola et Julian Alvarez, le casse-tête qui empêche le Bayern Munich de recruter des joueurs

Pep Guardiola et Julian Alvarez se rendent coup pour coup, le Bayern Munich fait face à un casse-tête dans ce mercato, Jack Grealish a le cœur brisé après sa non-sélection lors de l’Euro 2024, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. La désamour entre Pep Guardiola et Julian Alvarez L’avenir est incertain pour Julian Alvarez. L’Argentin demande plus de temps de jeu à Manchester City, ce qui risque d’être complexe. Pep Guardiola a indiqué que Julian Alvarez « devrait réfléchir à son avenir » et « informer le club de ses décisions une fois qu’il aura terminé ». Le joueur a directement répondu à son coach, en moins de 24h. «J’ai entendu ce que Pep a dit. Je n’ai rien dit de mal ou d’extraordinaire. J’ai toujours dit que j’étais à l’aise à Manchester City, mais faire le bilan après la saison est quelque chose de logique», a-t-il déclaré. Le divorce entre les deux parties est proche. Affaire à suivre… Le casse-tête du Bayern Munich Le Bayern Munich fait face à un gros casse-tête pour son mercato. Uli Hoeneß, président du Bayern, a récemment déclaré que de nouveaux joueurs ne seront recrutés que si un, deux ou trois joueurs partent. Bild rapporte aussi que le responsable sportif, Max Eberl, fait face à une pression de vente. Noussair Mazraoui et Matthijs de Ligt sont respectivement estimés à 30 et 65 millions d’euros, mais atteindre ces montants sera difficile. Pour de Ligt, le Bayern espérait 60 millions, mais la première offre de Manchester United n’était que de 30 millions plus cinq de bonus. Mazraoui, malgré l’intérêt de clubs comme West Ham, n’a pas atteint les 30 millions espérés. La situation se complique, car toute l’Europe sait que le Bayern doit vendre des stars, affaiblissant ainsi leur position de négociation. Le cœur brisé de Jack Grealish « Jack Grealish a mal », affiche le Manchester Evening News ce matin. Exclu du groupe anglais après été sur la liste préliminaire de Gareth Southgate pour l’Euro 2024, l’ailier de City s’est confié sur cet épisode douloureux. « Je vais être honnête, c’était probablement, footballistiquement parlant, la chose la plus difficile à laquelle j’ai jamais eu à faire face en termes de ma propre carrière », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. L’Anglais ajoute qu’il avait « le cœur brisé » et met en avant le fait que les gens voient les footballeurs comme des « robots ». En tout cas, Jack Grealish veut se servir de cet échec comme une motivation pour démarrer la nouvelle saison avec Manchester City.