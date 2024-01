L'effondrement d'une mine d'or au Mali fait plus de 70 morts

Plus de 70 personnes ont été tuées dans l'effondrement vendredi d'une galerie sur un site d'orpaillage dans le sud-ouest du Mali. Un drame d'une rare ampleur dans une région sahélienne régulièrement sujette aux accidents miniers. "Ça a commencé par un bruit. La terre a commencé à trembler. On était plus de 200 chercheurs d'or sur le terrain. Les recherches sont terminées maintenant. Nous sommes à 73 corps trouvés", a déclaré à l'AFP Oumar Sidibé, un responsable des orpailleurs de Kangaba. Le nombre de victimes a été confirmé par un élu de la commune. Dans un communiqué publié mardi, le ministère des mines avait évoqué la mort de plusieurs orpailleurs, sans donner de chiffres précis. Le gouvernement y présentait "ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et au peuple malien".