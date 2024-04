Côte d’Ivoire : la présidentielle de « 2025 ne se fera pas sans moi » (Blé Goudé)

Le président du Cojep (opposition), Charles Blé Goudé, a réagi à la suite des propos du secrétaire exécutif du Rhdp, Cissé Bacongo, l’indexant comme étant « avec » le parti au pouvoir. Lors d’une conférence de presse, jeudi, M. Cissé Bacongo, qui abordait la posture de l’ex-président Laurent Gbagbo, dans sa démarche pour sa réintégration sur le listing électoral, a évoqué le nom de Blé Goudé, également radié de la liste électorale pour cause de condamnation. « Blé Goudé est avec nous tous les jours, au sens propre comme au sens figuré, on se voit et on se parle », a dit le secrétaire exécutif du Rhdp. Parlant de M. Gbagbo, il a estimé que « ce n’est pas en allant dans la rue que Alassane Ouattara va céder » et proposer une loi d’amnistie. Le président du Cojep qui juge la déclaration de M. Bacongo à son encontre d’« attaque », a répondu ce vendredi 26 avril 2024 dans une vidéo postée sur sa page Facebook, dénonçant des propos qui touchent à sa dignité, à sa crédibilité, à sa droiture et à son image. « Non, ce n’est pas vrai, je ne suis pas avec vous et je vous donne la latitude de m’humilier et de me montrer que je suis un menteur », a lancé Blé Goudé à M. Bacongo, avant d’ajouter « ne me provoquez pas, parce que ce jeu-là n’est pas bien ». « Ma crédibilité n’est pas une école de Gesco qu’on vient détruire et puis après on le regrette publiquement », a-t-il martelé en allusion au déguerpissement opéré par le District d’Abidjan, sous les ordres de M. Cissé Bacongo, le ministre-gouverneur. L’élection présidentielle d’octobre « 2025 ne se fera pas sans moi. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde », a déclaré Charles Blé Goudé, qui réclame son inscription sur la liste électorale ainsi que le dégel de ses avoirs. Charles Blé Goudé et son ex-mentor, Laurent Gbagbo, acquittés par la CPI dans l’affaire de violences perpétrées lors de la crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011, ont été cependant condamnés par la justice ivoirienne. Conformément au Code électoral, ils ont été tous deux radiés de la liste électorale. A l’occasion de cette conférence de presse, M. Cissé Bacongo a assuré que Alassane Ouattara est le candidat du Rhdp à l’élection présidentielle de 2025. L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, désigné par le Comité central de sa formation politique, a accepté d’être le candidat du PPA-CI, son parti.