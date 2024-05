Présidentielle au Tchad: un électeur tué par balle

Un homme qui votait à la présidentielle au Tchad a été tué par balle lundi dans le sud du pays par un inconnu qui s'était vu refuser le droit de voter en l’absence de carte d'électeur, a annoncé à l’AFP la commission électorale. L'agresseur faisait partie d'un groupe de personnes qui réclamaient le droit de voter dans un bureau de Moundou, et l'un d'entre eux a ouvert le feu de manière indiscriminée, atteignant un homme de 65 ans qui venait de déposer son bulletin dans l'urne, a détaillé par téléphone Ousmane Houzibé, chef de mission de l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE) dans le sud. Les circonstances de l'homicide ont été confirmées au téléphone à l'AFP par le maire de Moundou, Bienvenu Guelmbaye. M. Houzibé, qui parle d'incident isolé, a assuré à l'AFP que le calme était revenu mais affirme que les agresseurs sont en fuite. Un responsable du parquet de Moundou, qui a requis l'anonymat, a indiqué à l'AFP que les assaillants "sont en train d'être auditionnés"; le maire a de son côté évoqué quatre arrestations. "Des individus non identifiés ont fait irruption dans le bureau de vote de l'école Bellevue, ont voulu voter mais ne disposant pas de carte d'électeur ont insisté", a rapporté M. Houzibé. "Dans l'altercation, un individu non identifié a dégainé son arme et a tiré, la balle a atteint un électeur âgé de 65 ans, qui venait juste de voter et qui sortait. Il est mort sur le coup", a-t-il ajouté. Il évoque "un tir qui est parti comme cela parce que l'agresseur voulait intimider les membres du bureau de vote". Les Tchadiens votent lundi pour mettre fin à trois ans de pouvoir militaire dans une présidentielle qui met en scène un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son Premier ministre Succès Masra, ex-opposant rallié à son régime.