L'éducation aux valeurs olympiques entend mobiliser 900 000 jeunes avant les JOJ de Dakar 2026

À deux ans des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, le Sénégal lance une série d'initiatives de renforcement des capacités axées sur les valeurs olympiques et le pouvoir du sport. Le programme d'éducation aux valeurs olympiques (PEVO) du Comité International Olympique (CIO) soutient les partenaires locaux tels que le Comité National Olympique du Sénégal (CNOSS) dans la construction d'une base solide pour des Jeux Olympiques de la Jeunesse réussis – et pour l'avenir. Ensemble, les éducateurs, les communautés et les partenaires sénégalais ont fixé l'objectif ambitieux de mobiliser près d'un million de jeunes dans tout le pays par le biais de l'éducation aux valeurs olympiques, laissant ainsi un héritage durable aux communautés, tout en favorisant un environnement plus sûr, plus sain et plus inclusif grâce au sport. Qu'il s'agisse de donner aux éducateurs sociaux les moyens de travailler efficacement avec les jeunes à risque, d'améliorer les politiques de prévention de la criminalité ou de doter les responsables et les journalistes sportifs de compétences en matière de communication autour des valeurs olympiques, voici comment les initiatives du PEVO jettent les bases du développement durable. Protéger les enfants contre le harcèlement et les abus dans le sport Avec la perspective des JOJ de Dakar 2026, une opportunité de formation importante s'est présentée : étudier de quelle manière les éducateurs, les officiels, les entraîneurs et toutes celles et ceux qui travaillent aux côtés des jeunes athlètes peuvent les protéger au mieux avant et pendant les compétitions sportives. Une séance de formation de deux jours, qui s'est tenue fin juin à Dakar, a réuni des représentants des fédérations nationales de sport, du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse et du CNOSS. Le CIO a présenté une introduction à la protection, avec notamment l'identification des cas de harcèlement et d'abus, les types de violence interpersonnelle, les risques spécifiques au sport, l'impact de l'abus sur les victimes, et comment changer la conversation autour de la protection des jeunes. Le reste de la formation a mis l'accent sur l'acquisition de compétences pratiques pour la mise en œuvre de nouvelles politiques et procédures, en particulier la formation des responsables des programmes de protection en vue des JOJ de Dakar 2026. Prévenir la délinquance juvénile par le sport Le ministère sénégalais de la Justice a identifié la nécessité d'accroître le soutien apporté aux enfants à risque et de trouver de nouvelles méthodes pour intégrer le sport dans les politiques de prévention de la criminalité. En décembre 2023, le CIO et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont lancé un partenariat unique baptisé "Sport against Crime : Outreach, Resilience, Empowerment of at-risk youth" ou SC:ORE ("Le sport contre la criminalité : sensibilisation, résilience, autonomisation des jeunes à risque"). Grâce aux efforts conjoints déployés par les deux organisations et au soutien du Comité National Olympique du Sénégal et du ministère sénégalais de la Justice, un atelier de trois jours a été organisé en juin. Les séances ont mis plus particulièrement l'accent sur la formation des éducateurs sociaux de la région de Dakar à l'application pratique de l'apprentissage par le sport et au développement des compétences dans les centres qui accueillent les jeunes à risque – des efforts que les organisations s'engagent à poursuivre à l'avenir. Parler le même langage : les valeurs olympiques dans les médias La dernière séance de formation, qui s'est tenue le 25 octobre, s'adressait à un public différent, à savoir les professionnels du journalisme sportif. Selon Seydina Diagne, secrétaire général du CNOSS, avant que le pays n'organise les Jeux Olympiques de la Jeunesse, une priorité absolue était la nécessité pour toutes les personnes concernées – notamment les journalistes – de comprendre les principes fondamentaux de l'Olympisme, et ce afin de contribuer au succès de l'événement. Organisée par l'Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) à Dakar, la séance de formation a permis aux membres des médias de se familiariser avec la terminologie olympique et d'apprendre à promouvoir une meilleure compréhension des valeurs olympiques auprès du public afin de "parler le même langage" avant et pendant les JOJ de Dakar 2026. Le sport comme plateforme d'apprentissage fondé sur les valeurs Le programme d'éducation aux valeurs olympiques regroupe une série de ressources pédagogiques gratuites et accessibles, créées par le Comité International Olympique et mises en œuvre par le Musée Olympique. Le programme entend promouvoir les bienfaits à long terme de la pratique du sport et de l'activité physique par une compréhension de l’Olympisme et de son impact sur la santé de tout un chacun, le sentiment de satisfaction ainsi procuré et les interactions sociales. Le PEVO est désormais mis en œuvre dans plus de 60 pays, notamment grâce à des partenariats clés en Inde, en Chine et au Sénégal. Il complète en outre les programmes éducatifs déployés au niveau local par des activités sur le thème des Jeux Olympiques, des stratégies d'enseignement et des supports inspirants. Le programme travaille principalement avec les écoles, les gouvernements, les Comités Nationaux Olympiques et les éducateurs par le biais d'ateliers de formation.