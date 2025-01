L’artiste Eva Lisa dévoile ses ambitions pour le Sénégal et sort « Kima done »

Après sa prestation et son duo avec le roi du mbalax Youssou Ndour lors du Grand Bal 2025 tenu samedi dernier au Grand Théâtre National de Dakar, l’artiste Eva Lisa était en conférence de presse, ce lundi 6 janvier 2025. Face à la presse, la chanteuse a parlé de ses projets au Sénégal et de son nouveau single, « Kima Done ».



D’origine suisso-sénégalaise, la jeune fille âgée de 22 ans a une passion pour la danse et le chant. En plus de sa présence pour la cérémonie d’ouverture du grand bal, le but de sa visite est de dévoiler sa chanson de l’année dernière qui s’appelle « Kima done ». Dans ce titre, elle revendique justement l’origine sénégalaise et le fait qu’elle a habité en Suisse. Derrière cette chanson, « c’était dans mes projets de venir au Sénégal, de pouvoir chanter ici, de partager cette passion que j’ai pour la chanson », renseigne-t-elle.



Selon elle, le titre de sa chanson intitulée « Kima done » parle de ses origines autrement de son métissage même si ce n’est pas toute sa personnalité. Elle estime que c’est très important car elle a grandi en Suisse sans pour autant souvent être entourée de sénégalais. "Ma famille est en Suisse, mais j’aurais voulu avoir plus de culture sénégalaise dans mon entourage. Et donc pour moi, faire cette chanson était une façon de reconnaître ses racines et de m’exprimer là-dessus et d’en être fier. »



Au-delà, Eva Lisa envisage de revenir simplement au Sénégal parce qu’elle a de la famille, mais surtout pour faire de la musique avec un featuring avec un artiste sénégalais. En fait, l’artiste entend faire un mélange de culture de son métissage car elle voit la musique comme beaucoup de choses en la mélangeant avec le hip-hop en s’inspirant des artistes comme VJ, Mia Guissé, Wally Seck. En ce qui concerne des collaborations avec les artistes sénégalais, la chanteuse Eva Lisa n’exclut pas de travailler avec des artistes comme Réma, Burna Boy, Youssou Ndour entre autres…