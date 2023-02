L’affaire du bateau de munitions relancée

Le 7 janvier 2022, la douane sénégalaise avait découvert trois conteneurs de munitions à bord du MV Eolika, un navire battant pavillon guyanais. Deux semaines plus tôt, lors d’une première visite des douaniers, l’équipage avait juré que le bateau avait accosté au port de Dakar pour s’approvisionner en carburant et en vivres. Il n’avait pas révélé la nature de leur chargement. Selon le capitaine ukrainien du MV Eolika, Vitaly Dovzhuk, le navire était parti d’Italie et devait déposer sa cargaison en République dominicaine. Ce dernier sera inculpé en même temps que ses compatriotes Podorodetskyi Volodymyr et Trofimov Vadym ainsi que le Grec Theodoros Pellos. Depuis le 20 janvier 2022, les quatre mis en cause sont placés sous mandat de dépôt. Poursuivis pour contrebande portant sur des armes et munitions, fabrication, transport, entreposage et importation d’armes et munitions sans autorisation administrative, ils devraient bientôt être jugés en police correctionnelle. Le Doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar ayant pris une ordonnance en ce sens, d’après L’Observateur. Le journal souligne que le juge a bouclé l’instruction, qui a duré un an. La balle est désormais dans le camp du parquet. La cargaison suspecte est composée de balles réelles de 5,56 mm (2 millions de pièces) et de 9 mm (1 million 108 mille), de balles à blanc calibre 5,56 mm (100 000), de tôles et plaques laminées à chaud et à froid, et de tôles galvanisées. La valeur du chargement est estimée à 3,446 milliards de francs CFA.