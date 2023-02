L’Octris démantèle un cartel sous-régional de la cocaïne : Un militaire bissau-guinéen arrêté

Joli coup de filet de la police sénégalaise. En effet, selon les informations de L’OBS, l’Octris a démantelé un cartel international de trafic de cocaïne basé à Bissau et qui, étendait ses tentacules à Dakar, dans la capitale sénégalaise, Les limiers de l’Ocrtis ont arrêté Capitaine de l’Armée de l’Air bissau-guinéenne qui a convoyé la came à Dakar, un ancien militaire sénégalais et leur contact guinéen. Tout est parti d’une exploitation d’une information anonyme par l’Octris faisant état de l’acheminement imminent, à Dakar, d’une forte cargaison de cocaïne par le même Officier supérieur de l’Armée de l’Air bissau-guinéenne, membre actif dudit cartel. La Division opérationnelle est mise en branle pour cerner les contours de ce réseau, identifier les acteurs influents, les ramifications au Sénégal et, en dernier ressort, mettre le grappin sur les acteurs de ce trafic. D’après L’OBS, un «lièvre» est mis en avant pour infiltrer ce réseau et prendre langue avec D. Gomès qui joue le rôle de trait d’union attitré entre cette mafia de Bissau et le marché noir sénégalais. Pour s’assurer de la disponibilité du stock, le «lièvre» passe une première commande de 10 boulettes de cocaïne, au prix de 300 000 FCfa, la boulette. Pour ferrer Gomes, l’agent infiltré accepte de payer cash, dès livraison. Les deux parties conviennent alors d’un rendez-vous pour la livraison de la commande. Gomès qui ignorait qu’il était sur le point de conclure un deal avec un policier de l’Ocrtis, se présente sur les lieux du rendez-vous. En lieu et place des millions de francs Cfa qu’il s’attendait à empocher, il a eu droit à une paire de menottes que lui ont placée les éléments du dispositif d’intervention, lesquels l’ont plongé dans la fourgonnette et conduit au poste en même temps que la came. Gomes sera, par la suite, conduit à son appartement à la Cité Soprim pour les besoins d’une perquisition. Seulement, une fois sur place, les policiers tombent sur d’autres maillons de cette mafia et pas des moindres. Il s’agit du Capitaine de l’Armée de l’Air bissau-guinéenne, Bacai C. Le commando guinéen était en compagnie d’un autre homme de tenue, Nd. Faye qui, lui, est un ancien militaire de l’Armée sénégalais, classe 1999.