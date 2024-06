L’Europe se régale de l’accrochage Rüdiger-Füllkrug, le sale coup de Rabiot à la Juventus

Les tensions en Allemagne font les gros titres en Europe, Rabiot prêt à trahir la Juventus, l’Angleterre tremble pour Saka, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Polémique en Allemagne À quelques jours du début de l’Euro, le pays hôte s’offre une polémique dont il se serait passé volontiers. Alors que l’entraînement était ouvert au public, une altercation a éclaté en Allemagne. «Rüdiger et Füllkrug s’attaquent» devant 4000 spectateurs, comme le raconte Bild dans ses pages intérieures. Les deux hommes ont failli en venir aux mains à cause d’un tacle trop appuyé du défenseur du Real Madrid sur l’attaquant de Dortmund, un remake de la finale de la Ligue des Champions. Les noms d’oiseaux ont fusé, ils se sont bousculés avant que l’adjoint principal de Nagelsmann n’intervienne pour les séparer. En Europe, on se frotte les mains de cet accrochage. «Ça chauffe entre Rüdiger et Füllkrug», relaye L’Équipe alors que le journal AS note que c’était «chaud». Avec cet incident, l’Allemagne commence à ressentir la pression d’accueillir et va devoir assumer son statut de favori. Pour apaiser les tensions, Füllkrug a posté une photo sur son compte Instagram où il était au duel avec Rüdiger. Les deux hommes, qui se connaissent depuis les sélections jeunes, semblent s’être rabibochés. Du moins c’est le message qu’ils ont tenu à faire passer. Le clan Rabiot est gourmand Un homme fait la Une du Corriere dello Sport ce mardi matin, c’est Adrien Rabiot. En fin de contrat avec la Juventus, le Français n’a toujours pas prolongé. Selon nos infos, aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties, même si le joueur reste ouvert à l’idée d’écouter la direction turinoise. La présence de Thiago Motta joue beaucoup dans les négociations, mais le joueur ne se ferme aucune porte. Et comme l’explique le journal transalpin, «Rabiot tente l’AC Milan». Le club milanais a toujours aimé le Français et a déjà tenté de l’attirer par le passé. Comme souvent avec le clan Rabiot, le salaire fera la différence. Les Bianconeri proposent un contrat de trois ans à 7 millions d’euros, tandis que les Rossoneri pourraient plutôt se concentrer sur la durée du contrat, avec un plus grand nombre d’années à mettre sur la table. Rabiot réclame environ 7,5 M€ de salaire. Incertitude autour de Saka Plus que jamais, la sélection des Three Lions est attendue. Si les Anglais sont habitués à avoir un effectif de qualité, ces derniers n’ont jamais su concrétiser tout ça par un titre. Le pays qui a inventé ce sport attend toujours un trophée depuis la Coupe du monde 1966. Les cadres de la sélection sortent tous d’une grosse saison individuelle en club. On pense à Kane, Bellingham, Foden, Palmer, Rice ou encore Saka pour ne citer qu’eux. Concernant le dernier, un doute subsiste sur son état de forme. Le Daily Star parle d’une «course» contre-la-montre pour la star d’Arsenal. Ce dernier a manqué le dernier match de la saison et n’est pas au top de sa forme. Il n’a disputé que 25 minutes durant les matchs de préparation. Son absence pour le début de la compétition serait évidemment un gros coup dur.