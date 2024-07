L'Argentine reste au sommet du classement Fifa, la France 2e

L'Argentine, vainqueur de la Copa America, conserve la première place du classement Fifa devant la France, demi-finaliste de l'Euro-2024, a annoncé jeudi la Fédération internationale de football. En s'imposant en finale contre la Colombie (1-0), l'"Albiceleste" reste en tête, et son adversaire intègre le top 10, à la 9e place. Les "Bleus" conservent leur position de dauphins malgré leur défaite contre l'Espagne (2-1) dans le dernier carré. Le nouveau champion d'Europe grimpe sur la troisième marche du podium, d'où il déloge la Belgique, éliminée en 8e de finale par la France (1-0). Finaliste de l'Euro contre l'Espagne (2-1), l'Angleterre est 4e. Les percées les plus spectaculaires sont réalisées par la Turquie, quart de finaliste de l'Euro, qui gagne 16 places (26e), et le Venezuela, également quart de finaliste de la Copa America, qui progresse de 17 rangs (37e).