L’Arabie saoudite veut plomber le mercato du PSG, le Bayern veut voler une star à Manchester City

Le PSG a de la concurrence pour une cible prioritaire du mercato estival, le Bayern Munich est prêt à piller Manchester City et l’avenir de Lucas Paqueta inquiète l’Angleterre, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. L’Arabie saoudite s’attaque à Rafael Leão Le PSG va connaître quelques turbulences pour le futur recrutement de Rafael Leão. D’après le Corriere Dello Sport, qui reprend des informations d’O Jogo, Al-Hilal serait prêt à passer aux choses sérieuses pour l’attaquant rossonero un an exactement après sa prolongation de contrat. Le club saoudien est d’accord pour lever la clause de 175 millions dont dispose Leão dans son contrat. Milan a besoin de se reconstruire après une saison décevante, cette somme pourrait permettre au club de se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Le Bayern s’anglicise Le Bayern Munich continue d’exploiter sa filiale de recrutement en Angleterre, après Harry Kane et Eric Dier, le Rekordmeister veut s’offrir Jack Grealish d’après The Sun. L’Anglais perd du temps de jeu chaque semaine à Manchester City et Munich veut lui offrir la possibilité d’être un titulaire indiscutable sur la scène européenne. Vincent Kompany, qui est susceptible de devenir le futur coach du club allemand, est très fan du joueur et pense pouvoir convaincre le joueur de le rejoindre. La présence d’Harry Kane dans l’effectif est aussi un énorme atout. Pep Guardiola, de son côté, se serait déjà positionné contre ce départ. Grosse inquiétude pour Paqueta Sous le coup d’une enquête depuis presque un an pour des paris sportifs suspects, Lucas Paqueta vient de voir la sentence tomber. La fédération anglaise l’accuse de matches truqués et notamment d’avoir volontairement pris un carton jaune lors d’une rencontre. Il dispose d’un peu plus d’une semaine pour répondre aux accusations de la FA. Cette nouvelle bouleverse les médias britanniques, qui s’attendaient tout de même à ce dénouement. Comme l’écrit le Mirror, cette nouvelle brise tous les plans de Julen Lopetegui, qui vient tout juste d’arriver à la tête des Hammers. Il va devoir recruter au milieu de terrain, ce qui n’était pas dans ses projets. Pour le Daily Express, c’est surtout un énorme coup dur pour Manchester City, qui voulait faire de l’ex-lyonnais l’une de ses recrues phares de l’été. Les Skyblues vont devoir se tourner vers d’autres profils. Le Daily Star craint de son côté une fin de carrière prématurée pour le milieu de 26 ans. En effet, d’après The Guardian, les Hammers pensent que les sanctions de la FA pourraient être lourdes. Pour rappel, Sandro Tonali avait été suspendu 2 mois par la FA pour des paris sportifs suspects, Ivan Toney avait été éloigné des terrains pour 8 mois, pour Paqueta, on pourrait compter en années.