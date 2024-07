L’AC Milan s’offre Alvaro Morata

Alvaro Morata retourne en Italie. Après deux ans passés à l’Atlético, le capitaine de la Roja a été transféré chez les Rossoneri qui ont payé sa clause libératoire. L’international espagnol s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le club lombard. Alvaro Morata l’a déclaré pendant l’Euro. Il a beau sortir d’une bonne saison avec l’Atlético de Madrid (15 buts en Liga), le capitaine de l’équipe d’Espagne sacré à l’Euro 2024 ne sent plus aussi aimé dans son pays. «C’est mon opinion du fond du cœur, mais comme je le dis souvent, il y a des moments où c’est compliqué pour moi en Espagne. J’en ai assez que l’on dise que je suis une victime, que je me plains, que… Je veux juste que cela se termine de la meilleure façon possible et je veux en profiter, parce que cela pourrait aussi être mon dernier tournoi avec l’équipe nationale.» Lassé d’être critiqué par son propre peuple, l’Espagnol n’a pas hésité à saisir l’opportunité que lui a offerte l’AC Milan de Zlatan Ibrahimovic et de Paulo Fonseca. Priorité pour renforcer l’attaque lombarde, Morata rejoint officiellement les Rossoneri qui ont payé la clause libératoire de l’Espagnol (13 M€). « L’AC Milan est fier d’annoncer la signature d’Alvaro Borja Morata Martin en provenance de l’Atlético de Madrid. Capitaine de l’équipe nationale espagnole, avec laquelle il a récemment remporté le championnat d’Europe, Morata a signé avec les Rossoneri jusqu’au 30 juin 2028, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire », peut-on lire sur le site officiel du club italien. À 31 ans Alvaro Morata confirme qu’il est un joueur qui ne reste pas plus de deux ans dans ses clubs. Formé au Real Madrid puis vendu à la Juventus en 2014, l’attaquant espagnol a passé deux saisons dans le Piémont avant de revenir dans son club formateur. Un come-back d’un an suivi d’un transfert à Chelsea puis d’un prêt d’un an et demi à l’Atlético. Acheté par les Colchoneros en 2019, Morata avait ensuite fait son retour à la Juventus, sous la forme d’un prêt de deux ans. Revenu dans la capitale espagnole en 2022, le nouveau champion d’Europe a donc à nouveau décidé de plier bagage et de revenir une deuxième fois en Italie. Mais cette fois, pas à la Juventus.