Koungheul : Un incendie consume 89 cases à Papé Lougue

Quatre-vingt-neuf cases réparties entre dix-neuf concessions du village de Papé Lougue, dans le département de Koungheul, ont été consumées lundi par un incendie probablement déclenché par le vent chargé de poussière qui souffle sur dans cette zone, rapporte l’Aps qui cite la sous-préfecture de Missirah Wadène. D’après Sékou Vieux Diatta, adjoint au sous-préfet de Missirah Wadène, c’est un feu de brousse qui a déclenché l’incendie. On note beaucoup de dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Il a signalé que des arbres, des habits et des vivres sont partis en fumée, au grand dam des populations. Cent trente-cinq lits ont aussi brûlé. C’est un véritable drame, selon M. Diatta, mais par la promptitude des sapeurs-pompiers, le feu a été vite maîtrisé. Il invite les populations à plus de vigilance et de sérénité.