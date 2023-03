Kopar Express : L’actionnaire Seydou Bâ face au juge, ce vendredi

Les choses semblent se compliquer pour Seydou Bâ, un des actionnaires de Kopar Express qui détiendrait 25 parts dans le capital de la société. Arrêté par la Sûreté urbaine, sa garde a été prolongée lundi dernier, rapporte Libération. Selon ce journal, il sera présenté, aujourd’hui vendredi, au juge du deuxième cabinet Le parquet avait ouvert une information judiciaire contre lui, Kopar Express et X pour fraude fiscale, complot contre l’autorité de l’Etat, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. D’ailleurs, les enquêteurs avaient effectué une descente au siège de Kopar Express sis à Sud Foire notamment au premier étage de l’immeuble Soda Marième. Kopar Express est une fintech créée par des Sénégalais qui regroupe sur une seule plateforme des services de rechargement téléphonique, d’abonnement de forfait mobile, de financement participatif en ligne (collecte de fonds, tontine) et de paiements de facture, de scolarité et de salaire.