Kolda : Amadou Ba invite à l’unité et promet de poursuivre les activités du PSE

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle du 24 mars, Amadou Ba, a invité les acteurs politiques de Kolda (sud) à l’unité avant de réaffirmer sa volonté de poursuivre les actions du plan Sénégal émergent (PSE). ”Soyez unis, vous avez un engagement, vous êtes déterminés et surtout, vous avez un programme, et tous les enfants du Sénégal ont leur place ici. Je prends l’engagement de poursuivre les actions du Plan Sénégal émergent”, a-t-il lancé à la foule venue l’accueillir. Arrivé à Kolda aux environs de 20h 30 tout de blanc vêtu, M. Ba a été accueilli par des partisans mobilisés par les principaux responsables politiques, dont le Pr Moussa Baldé et Abdourahamane Baldé dit Doura, respectivement ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation. Ensuite, après son accueil devant le rond-point face l’Eglise, Amadou Ba a eu droit à un bain foule sur les artères de la commune de Kolda avant que son cortège ne s’ébranle vers Sédhiou.