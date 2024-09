Kédougou : le fleuve Gambie a dépassé sa cote d’alerte

Le fleuve Gambie a dépassé de 19 centimètres sa cote d’alerte à Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, a déclaré le chef de la brigade des ressources en eau de Tambacounda (est), Mamadou Diop, dans un message adressé mardi à l’APS. Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a signalé dans un communiqué ‘’des risques de débordement du fleuve’’ Gambie à Kédougou. À la suite du communiqué du ministère, le chef de la brigade des ressources en eau de Tambacounda déclare qu’‘’un débordement s’en est […] suivi’’. ‘’La cote d’alerte a été […] dépassée de 19 centimètres’’, a écrit Mamadou Diop dans un message adressé au correspondant de l’APS à Kédougou. Si ‘’cette tendance à la hausse’’ se poursuit, ‘’une onde de crue se propagera tout au long du fleuve, et une montée du niveau d’eau sera notée dans les prochaines stations hydrométriques, celles de Mako, Simenti et Gouloumbou’’, a prévenu M. Diop. Dans son communiqué, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement invite les populations vivant près du fleuve à ‘’observer une vigilance maximale’’.