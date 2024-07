Kédougou : Un camion dérape et fauche mortellement trois enfants

Trois enfants, âgés respectivement de 2, 3 et 8 ans ont perdu la vie hier à Dalafin, localité située sur le corridor Dakar-Bamako à 12 km de la commune de Saraya. Le chauffeur d'un camion citerne en provenance du Mali a perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter de plein fouet ces malheureux enfants et terminer sa course dans les habitations du village. Les trois enfants sont morts sur le coup. Après cet accident, les populations ont érigé des barricades sur la route nationale 7 perturbant du coup la circulation sur l'axe Saraya-Moussala. Elles réclament des l'installation de ralentisseurs le long de leur village. Le chauffeur du camion et son apprenti se sont enfuis après le drame, laissant leur véhicule entre les mains des populations.