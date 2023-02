Kédougou : La gendarmerie saisit 230 tiges d’explosifs et 60 détonateurs électriques

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Sabodala (Saraya, Kédougou) ont saisi 230 tiges d’explosifs et 60 détonateurs électriques sur un ressortissant malien. Ce dernier a été arrêté entre les villages de Diyabougou et Tenkoto. Le mis en cause est un orpailleur nommé F. K. Il a été interpellé à bord de sa moto au bout d’une course-poursuite avec les gendarmes. Il avait dissimulé son chargement dans un sac de riz. Le journal L’Observateur, qui donne l’information, indique que F. K a déclaré avoir acquis les produits explosifs au village de Soréto, à la frontière malienne. Il a été mis à la disposition du procureur de Kédougou.