Kédougou : La gendarmerie démantèle des sites d’orpaillage clandestins

En application du décret présidentiel 2024-1502 du 31 juillet 2024 suspendant les opérations minières à Kédougou, la brigade territoriale de Saraya, appuyée par le GARSI 2, a effectué, du 4 au 10 novembre 2024, des opérations de contrôle et de démantèlement de sites d'orpaillage clandestins situés à moins de 500 m de la Falémé, notamment à Sansamba, Moussala et Saensoutou, a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye qui informe que "douze sites contrôlés, dont cinq ont été entièrement démantelés. Du matériel a été aussi saisi, composé de sept groupes électrogènes, trois motos, deux sacs de charbon actif, un bidon d'acide sulfurique, deux appareils de détection d'or. Les forces de l'ordre ont également détruit sur les lieux 10 machines-cracheur, incendié des niaffas et une drague, détaille le communiqué signé par le chef de la DCRP. La gendarmerie invite la population à contacter gratuitement les numéros 800 00 20 20 ou le 123 pour tout renseignement utile.