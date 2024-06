Kaffrine/Campagne arachidière : Des sacs d’arachide contenant du sable destinés aux cultivateurs distribués dans des commissions

Des tonnes des sacs d’arachide contenant du sable sont distribuées dans des commissions du département de Kaffrine. Une descente de « Arr sunu momel » dans la commune de Ndiédieng arrondissement de Mabo (Mbirkilane) et dans la commune de Katioth, arrondissement Katakel a permis de constater de visu cette grosse arnaque de certains opérateurs. Le coordonnateur de « Arr sunu momel », Bassirou Bâ qui regrette un tel acte venant de certains opérateurs qui distribuent ces sacs d’arachide contenant du sable à la place de semences certifiées comme le souhaite le nouveau régime qui a épongé une partie de la dette qu’il devait aux opérateurs et augmenté le budget de cette campagne arachidière. D’après Bassirou Bâ, les FDS doivent assurer le processus de suivi du début jusqu’au niveau des commissions pour éviter cette situation qui risque d’impacter sur la production cette saison. Il lance un appel au nouveau régime du Président Diomaye et Sonko pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus et que des mesures soient prises pour permettre aux cultivateurs d’avoir des semences certifiées.