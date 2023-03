Justice : Un agent de la Dgid en garde à vue

Le Directeur adjoint de la législation et de la coopération internationale à la Direction générale des impôts et domaines (Dgid), a été placé en garde-à-vue. Libération confie que Waly Diouf par ailleurs responsable du parti Pastef d’Ousmane Sonko, a été arrêté jeudi dernier, en marge des manifestations, sans donner plus de précisions.