Journée sensibilisation Octobre Rose : le discours du Directeur Général de la CDC

Monsieur le Directeur général ; Madame la Présidente de la LISCA ; Monsieur le Secrétaire général ; Monsieur le Caissier Général ; Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux des Filiales ; Mesdames et Messieurs les Directeurs et Conseillers Techniques ; Mesdames et Messieurs, en vos qualités, grades et titres respectifs ; Chers collègues ; Chers invités ; Mes chères sœurs amicalistes Monsieur le Directeur Général, Chers Collègues, En anglais nous disons ‘’last but not least’’. Ceci pour introduire alors cette raison qui nous réunit ici aujourd’hui et qui en est à sa deuxième édition, après celle tenue le 21 octobre 2022. En effet être dernier ne signifierait point en être le moindre, de même qu’il ne saurait être tard pour bien faire. Cette journée du 31 marque la fin de ce mois emblématique d’octobre communément surnommé ‘’Octobre Rose’’ de par ces nombreux messages de partage et d’actions de soutien, dédiée à la lutte contre le CANCER sous toutes ces formes. Merci à tous ceux qui ont fait voyager ce ruban rose à travers le monde. Cette journée a pour but la sensibilisation sur les méfaits de cette maladie néfaste, couteuse et de surcroit sournoise qu’est le cancer. On nous dit souvent que la répétition est pédagogique. Et donc, sensibiliser, encore sensibiliser et toujours sensibiliser devient nécessaire à défaut de miracle pour l’endiguer. Cette journée revêt à nos yeux un caractère solennel et une volonté encrée de la hiérarchie à se mettre en tout temps et à toute épreuve aux cotés de l’Amicale des Femmes de la Caisse des Dépôts et Consignations et Filiales (AFCDCS). En cela, Monsieur le Directeur général, l’AFCDCS et FILIALES, vous remercie pour cette marque de considération à l’égard des femmes du Groupe CDC, en choisissant et spontanément de les porter au pinacle quand il s’est agi de soutenir cette noble cause. Vous avez décidé d’accompagner l’Amicale dans l’organisation de cette journée mais surtout de participer à l’effort national à travers un don de deux millions de francs CFA qui sera remis dans un instant à Mme la Présidente de la Ligue Sénégalaise de Lutte contre le Cancer (LISCA) ici présente. Cette enveloppe, Monsieur le Directeur général, rendra possible l’accès pour plusieurs femmes à très faibles revenus, à bénéficier de bons de mammographies ou de consultations gratuites pour des diagnostics précoces de la maladie. Mieux vaut prévenir que de guérir nous dit-on. Merci pour encore une fois pour cet élan de générosité. Merci à vous tous ici présents, pour votre engagement et vos encouragements nourris en faveur des femmes. Nos remerciements vont aussi à l’endroit des responsables de la LISCA à travers sa Présidente qui nous gratifie à chaque fois que de besoin, de sa disponibilité en nous délivrant le bon message nous aidant à adopter les bons gestes. Nous espérons en apprendre un peu plus sur comment prévenir pour ne pas lutter contre cette maladie une fois installée. Aux grandes dames, de bien vouloir noter et suivre avec attention ces recommandations très utiles. Nous avons toutes notre routine ‘’Skin care’’ quotidienne, ajoutons-y une routine d’autopalpation pour notre bien être à toutes. Je ne saurais terminer sans vouloir dénaturer ou détourner l’objectif de cette journée, mais faire un plaidoyer en tant femme, portant la voix aussi des femmes de l’amicale de la Caisse des dépôts et Consignations et Filiales, sur cette lancinante équation qui nous interpelle tous et qui défraie la chronique présentement. Je veux nommer : la violence perpétrée contre les femmes. Violences de toute nature et de toute forme qu’elles soient, nous les condamnons fermement. N’est-ce pas Amadou Hamphaté Bâ qui nous dit, je le cite : « il ne faut battre une femme, même avec une fleur ; cela pourrait abimer la Fleur ». Chers frères, nous vous exhortons à faire sien, cette citation. Je vous remercie de votre aimable attention.