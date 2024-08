Journée nationale de l’arbre : Bassirou Diomaye Faye appelle à une participation active

Touba à l’honneur, ce weekend. En plus d’accueillir la 3e journée la journée nationale « Sétal sunu reew »initiée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, la cité religieuse sera aussi la ville hôte pour le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement, demain samedi 3 août. En effet, la ville va accueillir la Journée nationale de l'arbre prévue le dimanche 4 août. Le chef de l'État présidera la cérémonie officielle de cette journée placée sous le thème « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ». Cette activité marque aussi le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement. Le président de la République appelle ainsi les Sénégalais à « participer activement à cette journée importante, partout sur le territoire national, pour un Sénégal plus vert et prospère ».