Journée mondiale de la vue : 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants au Sénégal

À l'occasion de la Journée mondiale de la vue, Mamadou Faye, représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale, a mis en lumière les principales causes des maladies oculaires au Sénégal, tout en présentant les efforts déployés pour améliorer l'accès aux soins. « Le Sénégal compte près de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants avec une prévalence estimée à 1,42%. La cataracte (0,1%), le trachome (0,26%), les cécités d'origine cornéenne (0,40%) et le glaucome (0,16%) demeurent les principales causes de cécité et de déficience visuelle dans le pays », indiqué M. Faye. Le thème de cette année, « Aimez vos yeux, donnez la priorité à la santé oculaire des enfants », vise à sensibiliser la population à l'importance des soins oculaires précoces, notamment pour les plus jeunes. Le Programme national de promotion de la santé oculaire (PNPSO), mis en place pour rendre les soins accessibles, a déjà permis des avancées significatives. « En 2023, 85 centres de soins oculaires ont été recensés, chaque région disposant d'au moins une unité de chirurgie de la cataracte », a souligné représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Malgré ces progrès, des défis persistent. Parmi eux, la rétention du personnel qualifié en zones rurales, le dépistage précoce des troubles visuels et la construction de centres d'excellence. Ces efforts sont cruciaux pour éliminer les cécités évitables, notamment celles liées au trachome et à la cataracte. Concernant la cataracte, qui reste la première cause de cécité avec environ 35 000 à 50 000 nouveaux cas chaque année, des progrès notables ont été réalisés. L´Observateur rapporte que le nombre de chirurgies de la cataracte « est passé de 5 112 en 2000 à plus de 22 000 par an ces deux dernières années. Certaines régions, comme Diourbel, Fatick, Louga, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor, comptent aujourd'hui trois à quatre unités de chirurgie de la cataracte, rendant les soins plus accessibles. » Mamadou Faye a déclaré que « l'ambition du Sénégal est d'éliminer le trachome comme problème de santé publique d'ici 2024, renforçant ainsi la lutte contre les principales causes de cécité évitable dans le pays. »