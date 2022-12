«Jeune homme égorgé à Thiaroye» : les traces d’un rendez-vous entre homosexuels qui a mal tourné

Un jeune homme d’une trentaine d’années a été retrouvé mort hier, lundi, aux abords du bassin de rétention de Poste-Thiaroye. D’après les premiers témoignages, la victime a été égorgée. Cette thèse est balayée par les Échos dans son édition de ce mardi. Le journal rapporte, en effet, se basant sur les premiers éléments de l’enquête, que cette dernière aurait succombé à ses graves blessures au crâne causées par un objet contondant dont la nature reste à déterminer. Les traces de sang sur le cou du défunt ont fait croire à un égorgement. Les sources de Les Échos croient savoir que l’affaire est un rendez-vous entre homosexuels qui aurait mal tourné. Elles se basent sur des indices parlants, à leurs yeux : la victime a été trouvée torse nu et le bas de survêtement baissé jusqu’au niveau du genou. Elle était couchée sur le ventre, la tête contre un gros caillou taché de sang, et portait des traces de sperme dans l'anus et sur le sexe. Les policiers ont également relevé des marques de pneus de voiture sur les lieux du crime. Ils traquent le ou les meurtriers.