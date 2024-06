JOJ Dakar 2026 : Abdou Diallo Nommé Ambassadeur

L’international sénégalais Abdou Diallo a été nommé ambassadeur officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. C’est la première fois que cet événement prestigieux se tiendra sur le sol africain, marquant un moment historique pour le Sénégal et le continent africain. Abdou Diallo est le premier sportif à recevoir cet honneur, soulignant son rôle exemplaire et son engagement envers le sport et les valeurs olympiques. Ce mardi matin, Abdou Diallo a rendu visite à Ibrahima Wade, coordonnateur des JOJ Dakar 2026. Cette rencontre symbolise le début de sa mission en tant qu’ambassadeur, où il jouera un rôle crucial dans la promotion et la préparation de l’événement. « C’est un immense honneur pour moi d’être nommé ambassadeur des JOJ Dakar 2026. Cet événement est une opportunité unique pour notre pays de montrer notre hospitalité et notre passion pour le sport. Je suis fier de pouvoir contribuer à cet événement historique», a déclaré Abdou Diallo. Ibrahima Wade : « Nous sommes ravis d’accueillir Abdou Diallo en tant qu’ambassadeur des JOJ Dakar 2026. Son parcours et son engagement envers le sport en font un modèle idéal pour inspirer les jeunes athlètes africains ». Ainsi, en tant qu’ambassadeur, Abdou Diallo jouera un rôle clé dans la promotion des Jeux Olympiques de la Jeunesse, tant au niveau national qu’international. Il sera impliqué dans diverses initiatives pour sensibiliser et mobiliser les jeunes autour des valeurs olympiques. Sa nomination vise à inspirer les jeunes athlètes sénégalais et africains à rêver grand et à s’engager dans le sport.