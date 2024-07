JO Paris 2024 : Ibrahima Diaw (Tennis de table) et Yves Bouhris (Canoë-Kayak) qualifiés au tour suivant Enfin les bonnes nouvelles. Les Sénégalais Ibrahima Diaw (Tennis de table) et Yves Bouhris (Canoë-Kayak) sont qualifiés pour les tours suivants de leurs disciplines respectives. Diaw a facilement écarté le Népalais Santoo Shrestha par 4 sets à 0. C'est un excellent résultat pour le Sénégalais qualifié aux JO grâce à sa 49e place à Race to Paris. Il jouera le tour suivant (32e finale) lundi prochain. Quant à Yves Bouhris, il s'est qualifié pour les demi-finales de Canoë-Kayak prévues lundi aussi. Sa mission sera de faire partie des 8 premiers pour être qualifié en finale. La délégation sénégalaise accueille ses premières bonnes nouvelles. Un peu plus tôt dans la journée de ce samedi, Oumy Diop (natation) et Ndeye Bineta Diongue (Escrime) ont été éliminées dès le premier tour. #LeSoleil_Digital