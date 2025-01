Italie : Une Sénégalaise et sa fille tuées dans un «terrible accident»

Mame Badiane, une Sénégalaise de 39 ans, et sa fille, Sokhna, sont décédées dans un «terrible accident» de la route, dimanche dernier à Viareggio (Toscane), annonce Les Échos dans son édition de ce jeudi. Le drame est survenu près de l’autoroute Versilia Sud, indique le journal. Qui précise que les victimes, en compagnie du père de la famille et des deux autres filles du couple, se rendaient à Bergame à bord d’une Fiat Tipo noire. «Un véhicule aurait heurté leur voiture. La femme est décédée sur le coup tandis que Sokhna a perdu la vie peu de temps après l’accident», détaille la même source. Celle-ci informe que le mari et ses deux autres filles ont échappé à la mort. Le père de famille et une des rescapées ont été conduits à l’hôpital de la Versilia tandis que la troisième fille a été évacuée à l’hôpital Cisanello de Pise où réside la famille. Les Échos renseigne que dans la voiture qui a heurté celle des Sénégalais, il n’y avait que le conducteur. Le journal informe que bien que sain et sauf, il a été conduit à l’hôpital de Versilia «pour des contrôles».