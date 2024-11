Interdiction de l’exportation de l’arachide : Les paysans de Linguère approuvent la décision de l’État

L’interdiction annoncée par le gouvernement des exportations des graines d’arachide a été bien accueillie par les paysans et les éleveurs du département de Linguère membres du syndicat Japando. Ces derniers saluent la décision prise par le gouvernement de suspendre les exportations de l’arachide, dont la mesure entre en vigueur à partir du 15 novembre 2024. « Cette décision prise par les pouvoirs publics de suspendre les exportations est une vieille doléance des acteurs de la filière arachide. Nous avons toujours demandé aux gouvernements précédents de suspendre les exportations de graines d’arachide pour motiver davantage les agriculteurs et les huiliers, mais en vain », a indiqué Mor Ndiaye, président du syndicat Japando. Selon lui, cette mesure va, à coup sûr, permettre aux populations de consommer une huile de qualité et entrainer la baisse du prix de l’huile. «Les huiliers pourront désormais vendre l’huile à des prix abordables au grand bénéfice des populations». Mais les paysans du syndicat Japando invitent l’État à hausser le prix du kilogramme d’arachide et à octroyer des financements aux huiliers pour éviter le phénomène des bons impayés. «L’argent doit être disponible dans tous les points de collecte pour que les paysans puissent rentrer dans leurs fonds une fois qu’ils ont leurs arachides", a soutenu M. Ndiaye.