Intendant évincé : Les précisions du ministre Moustapha Guirassy

Membre de l'Apr, Mamadou Diène a été nommé intendant du lycée de Fahu, avant d'être destitué à la suite de la demande d'une militante de Pastef sur les réseaux sociaux, qui lui reproche ses opinions politiques. Après la publication de l'article par Seneweb, la cellule de communication du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a souhaité apporter des précisions. Les hommes de Guirassy expliquent cette décision par un souci d'équilibre et de transparence. Voici leur communiqué. "Suite à l’article publié sur Seneweb relatif à la nomination puis à la révocation d’un intendant par le ministère de l’Éducation nationale, il convient d’apporter les clarifications suivantes : Le ministre, attaché aux principes de JUB, JUBBAL, JUBANTI, a pris la décision d'annulation de l'affectation dudit intendant après avoir été informé de l’existence d’une demande antérieure, formulée dès le 20 juin 2024 par un autre candidat pour le même poste. C'est donc bien avant la proposition portant sur M. Mamadou Diene, reçue seulement fin juillet, début août qu'une autre demande avait été introduite. Par souci d’équité et afin de ne léser personne, le ministre a décidé de suspendre cette nomination pour réévaluer la situation et s’assurer que le processus soit mené en toute transparence et en tenant compte de tous les paramètres d'appréciation, parmi lesquels l'antériorité de la demande. Il est important de préciser que la décision du ministre est exclusivement d’ordre administratif et ne vise en aucun cas les opinions politiques de qui que ce soit. Les nominations au sein du ministère de l’Éducation nationale décidées, au demeurant, sur la base des propositions des services compétents, se basent sur des critères objectifs, en mettant en avant les compétences, l’ancienneté des demandes, et le respect des procédures. Le ministre Moustapha Mamba Guirassy reste fidèle à sa ligne de conduite qui consiste à respecter scrupuleusement les critères principes professionnels, les compétences, loin de toute influence ou considération partisane. Nous tenons donc à rassurer les acteurs de l’éducation et l’opinion publique que chaque décision est prise dans l’intérêt du service public, avec pour seul objectif l’équité et l’efficacité dans la gestion de nos ressources humaines. CELLULE DE COMMUNICATION DU MINISTRE MOUSTAPHA GUIRASSY"