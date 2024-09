Inondations à Touba : Aly Ngouille Ndiaye demande au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour assister les victimes

«Je demande au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour assister les victimes en prenant les mesures idoines pour remédier à ce phénomène récurrent des inondations en proposant des solutions pérennes et définitives». La demande est de l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye. Le maire de Linguère appelle aussi les Sénégalais et les Sénégalaises, « dans un élan de solidarité nationale », à « apporter leur assistance aux victimes de ces inondations ». À la suite des fortes pluies ayant causé des inondations dans la ville sainte de Touba et dans d’autres localités du pays, le maire de Linguère a présenté ses condoléances aux familles des victimes et prié pour le repos de leurs âmes. Il a exprimé par ailleurs son soutien et sa solidarité aux populations touchées par cette situation.