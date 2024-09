Inondations : Cheikh Tidiane Dièye assure les populations de Touba du ‘’soutien’’ du gouvernement

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, en visite à Touba (centre), mardi, a assuré les populations locales du ‘’soutien’’ et de la ‘’solidarité’’ du gouvernement, à la suite des inondations survenues dans cette ville. De fortes pluies ont engendré la mort de deux personnes à Touba et provoqué des dégâts matériels, durant la nuit de lundi à mardi. L’une des victimes des intempéries est une fillette de cinq ans, a précisé Cheikh Tidiane Dièye, ajoutant qu’elle est morte par noyade lorsque les eaux de pluie ont envahi le domicile de ses parents. ‘’Je présente les condoléances du gouvernement aux familles éplorées’’, a-t-il dit lors d’un point de presse. ‘’Je suis ici pour apporter le soutien et la solidarité de tout le gouvernement aux populations de Touba, à la suite des fortes pluies enregistrées’’, a assuré M. Dièye. Il a visité des édifices publics et des quartiers inondés, dont la résidence Cheikhoul Khadim, une propriété des dirigeants de la confrérie des mourides, la principale mosquée de la ville et le quartier Keur Niangue. Cheikh Tidiane Dièye était accompagné du directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal, des autorités administratives de la région de Diourbel et du maire de Touba. ‘’Le réseau d’assainissement n’a pas forcément la capacité de tout aspirer dans l’immédiat, quand il tombe autant de pluies’’, a-t-il expliqué, faisant remarquer qu’‘’il y a eu des inondations dans beaucoup de quartiers, y compris les alentours de la grande mosquée’’. Des équipements servant à évacuer les eaux de pluie seront acheminés à Touba, selon le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.